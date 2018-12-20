Eşi, Kayınpederi ve Kayınvalidesini Öldürdüğü İddiası

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eşinin silahla ateş açtığı iddia edilen kadın ile anne ve babası hayatını kaybetti.

İddiaya göre Işıkyaka köyünde ikamet eden Rojda B. (26) eşinden şiddet gördüğü için babaevine sığındı.

Bunun üzerine S.B, pompalı tüfekle gittiği evde tartıştığı eşi ile kayınpederi Eyyüp ve kayınvalidesi Sadiye Andiç'e ateş etti.

Haber verilen jandarma ekipleri ile olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan S.B'nin yakalanması içi çalışılma başlattı.

S.B. ve Rojda B'nin 4 aylık bebeklerinin jandarma ekiplerince koruma altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA