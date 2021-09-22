Esenyurt'ta eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Esenyurt'ta eski kız arkadaşını evinden çıktığı sırada göğsünden bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

ESENYURT (AA) - Esenyurt'ta eski kız arkadaşını evinden çıktığı sırada göğsünden bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Rhatoy A'nın (30) dün sabah işe gitmek için Battalgazi Mahallesi Cemre Sokak'taki evinden çıktığı sırada bıçakla yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmaların sonucunda şüphelinin Rhatoy A'nın eski erkek arkadaşı olduğunu belirleyen ekipler, Bekzod H'yi Esenler'de saklandığı evde yakaladı.

Şüphelinin Esenyurt Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri
'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Yamantürk Gökhan Çıra Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Şenol Güneş Mustafa Denizli Marcao Abdullah Avcı Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mustafa Varank Antonio Guterres Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esenyurt'ta eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:32:58. #1.11#