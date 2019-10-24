Esenyurt'ta 4. kattan düşen kadın yaralandı

24.10.2019 20:14

Esenyurt'ta bir binanın 4. katından düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 1911. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst dairesinde kalan ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kadın, binanın yanında bulunan toprak zemine düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA