Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına kuduz aşısı
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Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına kuduz aşısı

23.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:48
Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına kuduz aşısı

Sokak hayvanları için aşılama kampanyası başlatan Esenyurt Belediyesi, mobil araçlarla hayvanların yaşam bölgelerine giderek kuduz aşılarını yapıyor.

Sokak hayvanları için aşılama kampanyası başlatan Esenyurt Belediyesi, mobil araçlarla hayvanların yaşam bölgelerine giderek kuduz aşılarını yapıyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sağlığı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında aşılama kampanyası başlatan birim, uzman veteriner hekimler eşliğinde belediyeye ait mobil araçlarla sokak hayvanlarının yaşam alanlarına giderek kuduz aşılarını yapıyor. İnsanlarla hayvanların sorunsuz olarak bir arada yaşamalarını sağlamak amacıyla yürütülen aşılama işlemleriyle, hem hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlıyor hem de kuduzun hayvanlardan insanlara geçmesini önleniyor.

Kampanya kapsamında tüm sokak hayvanlarının aşılanacağını söyleyen yetkililer, "Yaşam tüm canlıların nefesinde bir bütündür" sloganıyla sokakta yaşayan can dostlarının yanında olacaklarını belirtti. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına kuduz aşısı
Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına kuduz aşısı
Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına kuduz aşısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 10:55:48. #1.15#
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