Son dakika haber! İSTANBUL-ESENLER'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGIN ÇIKARDI
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Son dakika haber! İSTANBUL-ESENLER'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGIN ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENLER'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGIN ÇIKARDI

Edinilen son dakika gelişmesine göre İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHAEsenler 'de 4 katlı bir binanın ikinci katında ocakta unutulan yemekten yangın çıktı.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Esenler 'de 4 katlı bir binanın ikinci katında ocakta unutulan yemekten yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Esenler Havaalanı Mahallesi, Galip Sokak'ta saat 23.40 sıralarında 4 katlı binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangın çıkardı. Dairenin mutfağı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. İçeride yakınlarının kaldığını sanan ev sahipleri kısa süreli panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu.

Son dakika haber! İSTANBUL-ESENLER'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGIN ÇIKARDI
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENLER'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGIN ÇIKARDI
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENLER'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGIN ÇIKARDI
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENLER'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGIN ÇIKARDI
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENLER'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGIN ÇIKARDI
Son dakika haber! İSTANBUL-ESENLER'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGIN ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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