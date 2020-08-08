ESENLER'DE MAHALLELİNİN BİTMEYEN İSKİ KAZISI İSYANI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESENLER'DE MAHALLELİNİN BİTMEYEN İSKİ KAZISI İSYANI

Esenler'de uzun süredir bitmeyen İSKİ çalışması nedeniyle mağdur olduklarını belirkten mahalle sakinleri tepki gösterdi.

08.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:36

Esenler'de uzun süredir bitmeyen İSKİ çalışması nedeniyle mağdur olduklarını belirkten mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Esenler Tuna Mahallesi 721 Sokak'ta yaklaşık 1 ay önce kanalizasyon borusu döşemek için başlayan çalışmalar bir türlü bitmedi. Çalışmaların aralıklarla yapıldığını belirten mahalle sakinleri, İSKİ tarafından kazılıp kapatılan yerlerin bir daha kazılacağının sölendiğini iddia etti. Kazı yapılan sokaktaki binalarda çatlaklar olduğu da görüldü. Kazılan noktaların önlem alınmadan açık bırakıldığı sokakta, çocukların oyun oynarken çukura düştüğü iddia edildi. Mahalle sakinleri, çalışanların İSKİ'den maaşlarını alamaması sebebiyle kazı çalışmasının uzun sürdüğünü ileri sürdü.

"MAAŞLARINI ALAMADIKLARI İÇİN İŞİ BIRAKTILAR"

Mahalle sakini Emre Yaşar, "Ortalama bir ay oldu burada çalışma yapıyorlar. Çalışanlar normal çalışırken, bir hafta sonra maaşlarını alamadıkları sebebiyle işi bıraktılar. Bir iki gün çalışmadılar ondan sonra tekrar başladılar. Dün de bir haber geldi. Sol taraftaki binaların hiçbirinin kanalizasyonu olmadığından dolayı tekrardan kazacaklarmış. Bir daha yeniden iş çıkartacaklar. Daha önce kazdıkları binaların kanalizasyon borularını döşememişler. Bu yüzden tekrar kazacaklar." diye konuştu.

ESENLER'DE MAHALLELİNİN BİTMEYEN İSKİ KAZISI İSYANI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Güncel
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun...
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Politika
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Esnaf, tabelaya yuva yapan arılar yüzünden iş yerlerini açamadı
Esnaf, tabelaya yuva yapan arılar yüzünden iş yerlerini açamadı
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Donald Trump Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Sezen Aksu Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Mehmet Topal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: ESENLER'DE MAHALLELİNİN BİTMEYEN İSKİ KAZISI İSYANI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 11:52:03. #1.15#
title