Erzurumlu öğrenciler hayallerindeki uzay araçlarını tasarladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurumlu öğrenciler hayallerindeki uzay araçlarını tasarladı

Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurumlu öğrenciler hayallerindeki uzay araçlarını tasarladı

Erzurum'un Çat ilçesindeki okullar arasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamındaki "Gökyüzüne Bak Ay'ı Gör" projesi çerçevesinde "Hayallerden AY'a maket yarışması düzenlendi.

Bakan Selçuk'tan 'Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde' çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz
Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz

Erzurum'un Çat ilçesindeki okullar arasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamındaki "Gökyüzüne Bak Ay'ı Gör" projesi çerçevesinde "Hayallerden AY'a maket yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çat ilçesindeki okullar arasında düzenlenen yarışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gökyüzüne Bak Ay'ı Gör' projesinden esinlenerek gerçekleştirildi.

Çocukların fiziksel ve sosyal olarak gelişmeleri, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanan yarışmaya, ilçedeki ilk ve orta okullarda eğitim gören öğrenciler 133 farklı model uzay aracı tasarımıyla katıldı.

Renkli tasarımların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Çat Bardakçı Ortaokulu öğrencisi Fırat Uçar tasarımıyla birinciliği elde etti.

Uçar'a, Çat Kaymakamı Mustafa Karali çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Erkan Kandemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Bahar Candan Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurumlu öğrenciler hayallerindeki uzay araçlarını tasarladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:53:36. #1.14#
title