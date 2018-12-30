Erzurum Valiliği'nden Yılbaşı Öncesi Güvenlik Tedbirleri

Erzurum Valiliği'nce il genelinde vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girilmesini sağlamak üzere bir dizi tertip ve tedbirler alındı.

Erzurum Valiliği'nce konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce, 31 Aralık Pazartesi günü sabahından itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle, huzur planlarını uygulamaya koyacakları ve Emniyet - Asayiş tertip tedbirlerini, 02 Ocak 2019 sabahına kadar aksatmadan sürdüreceği belirtilerek, "Havalimanı, otogar, üniversite kampüsleri, kayak merkezi ve terminallerde yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi ve devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri veya timlerinin sayıları artırılacak ve vatandaşlarımızın hizmetlerine hazır hale getirilecektir.

112 Acil Çağrı Merkezi, 122 AFAD Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 179 İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon merkezi (GAMER) İl Kriz Merkezi, 153 Alo Zabıta, 110 Yangın İhbar, 185 Su ve Kanalizasyon arıza, 186 Elektrik Arıza, 187 Doğalgaz Arıza, 184 Sağlık Danışma telefon hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat ve ihbar titizlikle ve derhal değerlendirilecektir.

Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından özellikle alış-veriş ve eğlence yerleri ile diğer umuma açık mahallerin denetimleri tefrik edilecek, ekipler marifetiyle etkin bir şekilde yapılacaktır.

İtfaiye, Doğalgaz, Su ve Kanalizasyon arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır.

Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla, gerekli tedbirler önceden planlanacaktır.

İl Afet ve Acil Durum Merkezi, Devlet Hastaneleri Acil Servisleri, Toplum Sağlık Merkezleri ve Nöbetçi Eczaneler ile Haberleşme ve Elektrik hizmetleri için gerekli ön hazırlıklar ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları hizmete hazır hale getirilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA