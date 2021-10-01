Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 40,01 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 40,01 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|40,01
|40,01
|40,01
|HTS
|Nohut
|Kg
|15,00
|19,50
|15,02
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
AA / Selami Küçükoğlu - Ekonomi Haberleri
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