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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,31 liradan satıldı.

14.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:54
Erzurum Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,31 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 32,0050,0039,31HTS
Civil PeynirKG 20,0026,0022,73HTS
Kaşar PeynirKG 29,0029,0029,00HTS
Yağlı PeynirKG16,0016,0016,00HTS
YoğurtKG 4,004,004,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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