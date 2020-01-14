Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,31 liradan satıldı.
14.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:54
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 39,31 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|32,00
|50,00
|39,31
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|20,00
|26,00
|22,73
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|29,00
|29,00
|29,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
|Yoğurt
|KG
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
Kaynak: AA