Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir'den "Erzurum'u mavi kategori taşıyalım" çağrısı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında turuncu kategorisine geçen kent için, "Hep beraber Erzurum'u önce sarıya, sonra riskin düşük olduğu mavi şehirler kategorisine taşımaya davet ediyoruz.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında turuncu kategorisine geçen kent için, "Hep beraber Erzurum'u önce sarıya, sonra riskin düşük olduğu mavi şehirler kategorisine taşımaya davet ediyoruz." dedi.

Gürsel Bedir, sosyal medya hesabında, Kovid-19 risk haritasını paylaşarak aşılanmada yüzde 55,7 oranla çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçen Erzurum hakkında açıklamalarda bulundu.

Kent genelinde ev ev gezerek aşı yapıldığını bildiren Bedir, özveri ve gayretle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bedir, Erzurum'un aşı oranlarında kırmızıdan turuncu kategoriye geçtiğini belirterek, "Vaka sayılarının hızla arttığı bu dönemde, güzel şehrimizde yaşayan herkesi aşı için daha duyarlı olmaya, hep beraber Erzurum'u önce sarıya, sonra riskin düşük olduğu mavi şehirler kategorisine taşımaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabında, Van, Erzurum, Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı'nın Kovid-19 risk haritasında renginin değiştiğini paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf