Erzurum'da yolu kardan kapanan mezrada fenalaşan hastanın imdadına ekipler yetişti - Haberler
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Erzurum'da yolu kardan kapanan mezrada fenalaşan hastanın imdadına ekipler yetişti

Erzurum'da yolu kardan kapanan mezrada fenalaşan hastanın imdadına ekipler yetişti
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'un Horasan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada fenalaşan hasta, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada fenalaşan hasta, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Çayanyurdu mezrasında yaşayan 61 yaşındaki Fazile Aktaş'ın, baş dönmesi, solunum sıkıntısı ve çeşitli şikayetleri üzerine yakınları, yolun kardan kapalı olduğunu belirterek 112 Acil Servis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından yardım istedi.

Harekete geçerek bölgedeki iş makinelerinin desteğiyle karlı yolları açan ekipler, hasta Aktaş'ın mezraya gelen ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş'ın sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.

Aktaş ve yakınları da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ve sağlık görevlilerine teşekkür etti.

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AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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