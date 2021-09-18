Erzurum'da short track heyecanı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da short track heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Spor

- Erzurum'da short track heyecanı Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası-1 ve Federasyon Kupası-2 yarışları Erzurum Palandöken Buz Pateni Salonu'nda yapılıyor.

- Erzurum'da short track heyecanı

ERZURUM - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası-1 ve Federasyon Kupası-2 yarışları Erzurum Palandöken Buz Pateni Salonu'nda yapılıyor. Organizasyona 72 kadın sporcu, 89 erkek sporcu olmak üzere toplamda 161 sporcu katılıyor. Yarışmada Erzurum, Ardahan, Kocaeli, Ankara, İstanbul ve Samsun illerinden buz pateni sporcusu iştirak ediyor

Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda A ve B Milli Takım sporcuları da bulunuyor. Dereceye giren sporcular, A Milli Takım olimpiyat kotası ala bilmek için 25-27 Ekim 2021 tarihleri arasında Çin'e gidecek, B Milli Takımı ise 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında Çekya ya gidecekler.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 15-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Federasyon Kupası-1 ve Federasyon Kupası-2 yarışları ile ilgili düzenlenen organizasyonda yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda da branş sorumlusu olarak görev yapan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Branş Sorumlusu Arif Karadağ şu bilgileri verdi:

"Erzurum Palandöken Buz Pateni Salonunda 15-19 Eylül 2021 tarihleri arasından organize ediliyor. Yarışlar Federasyon Kupası-1 ve Federasyon Kupası-2 olarak organize ediliyor, ilk 2 gün boyunca büyük sporcularımızı yarıştırıyoruz, diğer iki gün de küçük sporcularımızı yarıştırıyoruz. Organizasyon 4 gün sürecek. 4 gün sonunda yarışmaya katılıp dereceye giren sporcularımızı madalya vereceğiz. Düzenlenen organizasyona 6 il katıldı. Bunlar Erzurum, Ardahan, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinden toplam da 161 sporcu katılım sağlıyor. Organizasyon kazasız belasız bir şekilde sonlanır."

Erzurum Palandöken Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen organizasyonu az sayıda izleyici takip etti. Yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için birbirleri ile kıyasıya mücadele ediyorlar. Yarışlar sonunda dereceye giremeyen bazı sporcular ise ağlayarak göz yaşlarına hakim olamadılar.

Erzurum'da short track heyecanı

Erzurum'da short track heyecanı

Erzurum'da short track heyecanı

Erzurum'da short track heyecanı

Erzurum'da short track heyecanı

Erzurum'da short track heyecanı

Erzurum'da short track heyecanı

Erzurum'da short track heyecanı

Erzurum'da short track heyecanı

Erzurum'da short track heyecanı

Erzurum'da short track heyecanı
İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Spor Haberleri
Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Göksel Müge Anlı Gökhan Çıra
Spor Marcao Muslera Okan Buruk Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzurum'da short track heyecanı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:29:23. #1.17#