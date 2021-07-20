Erzurum'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı
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Erzurum'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı

Erzurum'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı.

Erzurum'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı. Sahibinin elinden kaçan kurbanlık tosun, kurban yakalama ekibinin uyuşturmasına rağmen 10 kişi tarafından zor yakalandı.

Erzurum'un merkeze bağlı farklı noktalar da kimi kurbanlık mezbahaneden kaçtı, kimisi de sahibinin elinden. Erzurum Yunusemre Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık tosun vatandaşlar tarafından yakalanamayınca durum Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timine bildirildi. Olay yerine gelen ekip kurbanlık tosuna uyuşturucu iğne yaptı. Sahiplerinin yakalayacağı sırada kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Kurbanlık tosunu 10 kişi zor yakalayarak kesime götürdü.

Diğer yandan Atlama Kuleleri'nin altında bulunan mezbahanede sıra bekleyen vatandaşlar kurbanlık dügeyi elinden kaçırdı. Atlama Kulelerine kadar koşan dügeyi yakalamak için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.

Kurbanın kaçması, sahiplerinin kovalamasıyla ortaya çıkan renkli görüntüler kameralara yansıdı. - ERZURUM

Erzurum'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı
Erzurum'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı
Erzurum'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı
Erzurum'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı
Erzurum'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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