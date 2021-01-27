Erzurum'da 'buz kırma' timinin yoğun mesaisi
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Erzurum'da 'buz kırma' timinin yoğun mesaisi

27.01.2021 09:12 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:18
Erzurum'da 'buz kırma' timinin yoğun mesaisi

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'buz kırma timi', yoğun kar yağışının ardından ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları kazma ve kürekler ile kırıyor.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'buz kırma timi', yoğun kar yağışının ardından ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan buzları kazma ve kürekler ile kırıyor. Ekipler, günde yüzlerce ton buzu ortadan kaldırıyor.

Kentte her yağışın ardından çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesiyle de oluyor donma ve saçaklarda dev buz sarkıtları oluşuyor. Gündüzleri sıcaklığın artması ile boyları 2-3 metreyi bulan mızrak gibi buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden sarkıtlara karşı bölge halkı da itfaiyeden yardım istiyor. İtfaiyenin 'buz kırma timi' vinç ya da itfaiye aracın sepetine girerek, metrelerce yükseklikteki sarkıtları ellerindeki kazma ve veya kürekler ile kırıyor. 

Günde yaklaşık 20-30 kamyon buz kırdıklarını açıklayan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, çatılarda oluşan buzların kırılması için vatandaşın '110' numaralı itfaiye telefonuna başvurmasını istedi. Saçaklarda oluşan buz sarkıtlarının sıcak havalarda tehlikeli olduğunu belirten Sekmen, "Erzurum gibi kışın ağır geçtiği illerde saçak altında yürümek çok tehlikeli. Vatandaş dikkatli olmalı. Çok sayıda insan her yıl sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor. Ayrıca park edilen otomobiller de sarkıtların düşmesi nedeniyle hurdaya dönüyor. Hemşehrilerimiz itfaiyeyi arayarak yardım talebinde bulunsun. Hiçbir ücret alınmadan buzları kırıyoruz" diye konuştu.

Merkez Yakutiye ilçesi 50'nci Yıl Caddesi'ndeki apartmanların saçaklarında biriken buzların, hayatlarını tehdit ettiğini belirten semt sakinleri de bu nedenle 'buz kırma timi'nden yardım istediklerini söyledi.

Erzurum'da 'buz kırma' timinin yoğun mesaisi
Erzurum'da 'buz kırma' timinin yoğun mesaisi
Erzurum'da 'buz kırma' timinin yoğun mesaisi
Erzurum'da 'buz kırma' timinin yoğun mesaisi
Erzurum'da 'buz kırma' timinin yoğun mesaisi
Erzurum'da 'buz kırma' timinin yoğun mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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