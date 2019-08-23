Erzurum'da 7 ayda 3 bin 831 konut satıldı

23.08.2019 10:00

TÜİK 2019 Temmuz dönemi Erzurum konut satış istatistiklerini paylaştı. İlde Temmuz ayında 713, yılın 7 ayında ise 3 bin 831 konut satışı gerçekleşti. 7 aylık ölçekte satılan konut sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,69 oranında düşüş gösterdi.



ERZURUM TEMMUZ 2019 VERİLERİ



Erzurum'da Temmuz ayında 68 ipotekli, 645'i de diğer yollardan olarak toplam 713 konut satışının gerçekleştirildiği bildirildi. 2018 yılı temmuz ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 64,21 oranında düşüş, diğer yollardan satılan konut sayısı yüzde 22,159 oranında artış gösterdi. 2018 yılının aynı döneminde 190 ipotek, 528 diğer yollardan 718 konut satışı yapılmıştı.



ERZURUM OCAK-TEMMUZ 2019 VERİLERİ



İlde bu yılın 7 ayında 449'u ipotek, 3 bin 382'si ise diğer yollardan olmak üzere toplam 3 bin 831 konut satışı yapıldı. 2018 yılının ocak-temmuz dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 65,56 oranında düştü, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 12,02 oranında arttı. Geçilen yılın ocak-temmuz döneminde ilde bin 304 ipotek, 3 bin 19 diğer yollardan 4 bin 323 konut satışı gerçekleşmişti.



ERZURUM TEMMUZ AYI BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI



Erzurum'da Temmuz 2019 döneminde ilde el değiştiren konutların 391'i birinci, 322'si ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 18,12 oranında artarken, ikinci el satışları ise yüzde 16,7 oranında geriledi. TÜİK verilerine göre, 2018'de satılan 718 konutun 331'i birinci, 387'si ise ikinci elden satılmıştı.



ERZURUM OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ BİRİNCİ VE İKİNCİ EL SATIŞLARI



İlk satış ve ikinci el satış ayrıntısında illere ve yıllara göre diğer konut satış sayıları, 2019 Temmuz ayı verilerine göre Erzurum'da bu yılın 7 ayında el değiştiren 3 bin 831 konuttan bin 883'ü birinci, bin 948'i ise ikinci elden satıldı. Bir önceki yıla göre birinci el satışları yüzde 8,5 oranında geriledi. 2018 yılının aynı döneminde ilde, 2 bin 59 konut bir, 2 bin 264 konut ise ikinci elden satılmıştı.



KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI



Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102 bin 236 oldu.



TÜİK VERİLERİ



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Temmuz ayı 'Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102 bin 236 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 276 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 491 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 576 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Şırnak oldu.



İPOTEKLİ SATIŞLAR



İpotekli konut satışları 2019 Temmuz ayında 13 bin 64 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57 oranında azalış göstererek 13 bin 64 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 143 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 24,1 ile Artvin oldu.



DİĞER SATIŞLAR



Diğer satış türleri sonucunda 89 bin 172 konut el değiştirdi



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 oranında azalarak 89 bin 172 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 133 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,6 oldu. Ankara 7 bin 914 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 778 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 8 konut ile Ardahan oldu.



İLK SATIŞ



Konut satışlarında 38 bin 931 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 38 bin 931 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 38,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 35 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 12 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL SATIŞ



İkinci el konut satışlarında 63 bin 305 konut el değiştirdi



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalış göstererek 63 bin 305 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 567 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 61,2 oldu. Ankara 6 bin 456 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 564 konut satışı ile İzmir izledi.



YABANCILARA SATIŞ



Yabancılara 2019 yılı Temmuz ayında 4 bin 192 konut satışı gerçekleşti



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 artarak 4 bin 192 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2019'da ilk sırayı bin 903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 764 konut satışı ile Antalya, 249 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Bursa ve 177 konut satışı ile Yalova izledi.



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı



Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 734 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 464 konut ile İran, 219 konut ile Kuveyt, 218 konut ile Suudi Arabistan ve 215 konut ile Rusya Federasyonu izledi.



DOĞU ANADOLU



Bölge genelinde geçtiğimiz ay 2 bin konut satıldı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz ay 4 ili kapsayan bölge de 2 bin 39 konut satıldı.



TÜİK'in Temmuz ayı konut satışlarına ilişkin raporu açıklandı. Açıklamada, Türkiye'de bu yılın Temmuz ayında 102 bin 236 konut satıldığı anımsatıldı. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'yi kapsayan bölge genelinde ise toplam 2 bin 37 konut satıldığı belirtildi.



2 bin 39 konuttan 900'ü Malatya'da, 834'ü Elazığ'da, 211'i Bingöl'de ve 92'si Tunceli'de satıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA