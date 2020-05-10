ERZURUM 85 yaşında ilk kez çiçek aldı

85 yaşında ilk kez çiçek aldıERZURUM'da, Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yardıma muhtaç ve kimsesiz kadınların evlerine giderek Anneler Günü'nü kutladı.

85 yaşında ilk kez çiçek aldı

ERZURUM'da, Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yardıma muhtaç ve kimsesiz kadınların evlerine giderek Anneler Günü'nü kutladı. Ekibin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 85 yaşındaki Pamuk Gullebi, "İlk defa biri anneler günümü kutladı ve yine ilk defa çiçek alıyorum" dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından oluşturulan 10 kişilik PALTİM ekibi, ilçede belirlediği kadınların kapısını çalıp, Anneler Günü nedeniyle kadınlara bir buket çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Yaklaşık 173 bin nüfusun yaşadığı ilçede herkesi yakından tanıyan PALTİM ekibi, Başkan Muhammet Sunar'ın isteği üzerine bu kez de unutulan annelerin kapısını çaldı. Kapıyı açtıklarında karşılarında elinde çiçek ve hediyelerle PALTİM ekibini gören anneler duygu dolu anlar yaşadı.

Palandöken ilçesinin Kazım Yurdalan Mahallesinde oturan 3 çocuk annesi Pamuk Golebi, ekibin uzattığı çiçek ve hediyeleri alarak duygulandı. Hayatında ilk kez anneler gününün kutlandığını, yine ilk kez çiçek ve hediye alındığını belirten Gullebi, "Eşim yıllar önce öldü. Bir kızım İzmit'te evli, oğlumun biri cezaevinde diğeri ise engelli benimle birlikte. Hiçbir gelirim yok. Bizi her zaman olduğu gibi bugünde de hatırlayan başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Eşiyle birlikte Yenişehir Semtinde yaşayan Tülay Sucu ise "18 yıllık evliyim. Çocuğum olmadı. Bugün ilk kez biri benim anneler günümü kutlayıp ve çiçek verdi. Bu mutluluğu bana yaşatan başkanımıza ve PALTİM ekibine teşekkür ediyorum" dedi

Gün boyu, anneler gününü hatırlatan ziyaretlerde bulunan PALTİM ekibi, birçok aileye de ramazan paketi dağıttı.

Kaynak: DHA