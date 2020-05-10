ERZURUM 85 yaşında ilk kez çiçek aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERZURUM 85 yaşında ilk kez çiçek aldı

10.05.2020 08:42 | Son Güncelleme: 10.05.2020 08:44

85 yaşında ilk kez çiçek aldıERZURUM'da, Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yardıma muhtaç ve kimsesiz kadınların evlerine giderek Anneler Günü'nü kutladı.

85 yaşında ilk kez çiçek aldı

ERZURUM'da, Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yardıma muhtaç ve kimsesiz kadınların evlerine giderek Anneler Günü'nü kutladı. Ekibin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 85 yaşındaki Pamuk Gullebi, "İlk defa biri anneler günümü kutladı ve yine ilk defa çiçek alıyorum" dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından oluşturulan 10 kişilik PALTİM ekibi, ilçede belirlediği kadınların kapısını çalıp, Anneler Günü nedeniyle kadınlara bir buket çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Yaklaşık 173 bin nüfusun yaşadığı ilçede herkesi yakından tanıyan PALTİM ekibi, Başkan Muhammet Sunar'ın isteği üzerine bu kez de unutulan annelerin kapısını çaldı. Kapıyı açtıklarında karşılarında elinde çiçek ve hediyelerle PALTİM ekibini gören anneler duygu dolu anlar yaşadı.

Palandöken ilçesinin Kazım Yurdalan Mahallesinde oturan 3 çocuk annesi Pamuk Golebi, ekibin uzattığı çiçek ve hediyeleri alarak duygulandı. Hayatında ilk kez anneler gününün kutlandığını, yine ilk kez çiçek ve hediye alındığını belirten Gullebi, "Eşim yıllar önce öldü. Bir kızım İzmit'te evli, oğlumun biri cezaevinde diğeri ise engelli benimle birlikte. Hiçbir gelirim yok. Bizi her zaman olduğu gibi bugünde de hatırlayan başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Eşiyle birlikte Yenişehir Semtinde yaşayan Tülay Sucu ise "18 yıllık evliyim. Çocuğum olmadı. Bugün ilk kez biri benim anneler günümü kutlayıp ve çiçek verdi. Bu mutluluğu bana yaşatan başkanımıza ve PALTİM ekibine teşekkür ediyorum" dedi

Gün boyu, anneler gününü hatırlatan ziyaretlerde bulunan PALTİM ekibi, birçok aileye de ramazan paketi dağıttı.

ERZURUM 85 yaşında ilk kez çiçek aldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak Haber
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Haber
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
Mardin'de ufak çocukları ateş açarak kovalayan polis hakkında Emniyet'ten açıklama geldi
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
'Bana ceza işlemez ama yine de yazın' diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada
'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs, atık suda 100 gün yaşıyor
Tarım ve Orman Bakanlığından endişe veren rapor: Koronavirüs, atık suda 100 gün yaşıyor
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Yerlitaş Serdar Ortaç Hatice Çarpar Yasemin Özilhan
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mhp Kaza Aydın Mayıs
Şu an buradasınız: ERZURUM 85 yaşında ilk kez çiçek aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 08:46:49. #1.14#
title