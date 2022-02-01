Erzurum 2021'i 2'inci sırada tamamladı

ERZURUM (İHA) - Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 yılı iller denge verilerini paylaştı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 yılı iller denge verilerini paylaştı. Erzurum, gelirin gideri karşılama oranı Bölge illeri sıralamasında Malatya'dan sonra 2'inci sırayı aldı. İl yıllık il geliri bazında 2'inci, 2021 yılı kamu harcaması yüksekliği bazında da Van'ın ardından 2'inci sırayı aldı.

Erzurum 2021 rakamsal verileri

Hazine Ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Erzurum'da il geliri 5 milyar 39 milyon TL olarak gerçekleşti. İlde tahakkuk eden il geliri ise 2 milyar 749 milyon TL oldu. Erzurum'un yıllık kayıtta kamu hizmet gideri ise 8 milyar 947 milyon TL olarak kaydedildi. İlin gelirin gideri karşılama oranı yüzde 31,73, tahakkuk eden il geliri toplamında tahsil edilen il geliri oranı ise yüzde 54,5 oldu.

Kişi başına düşen il geliri

Erzurum'da 2021 yılında kişi başına düşen il geliri 6,6 bin TL olarak bildirildi. İlde kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ise 11 bin 799 TL olarak kaydedildi. Erzurum 2021 yılı kişi başına düşen il geliri bakımından KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve kişi başına kamu hizmet harcamaları bakımından Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri ortalamalarını geçti.

DOSİAD 2021 analizi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, 2021 yılında toplam gelir Erzurum'da 5,0 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 6,2 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 13,9 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 33,2 milyar TL oldu. Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında gelir payı yüzde 15,16 olarak hesaplandı.

Bölgesel kamu giderleri ve Erzurum

2021 yılında Kamu harcamaları tutarı Erzurum'da 8,9 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 12,4 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 23,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 63,6 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un bölge toplamında kamu harcama payı yüzde 14,05 olarak kaydedildi.

Erzurum dengede önde

Erzurum kişi başına düşen kamu harcaması bakımından olduğu gibi, gelirin gideri karşılaması oranı bakımından da bölgesel ortalamaları geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, gelirin gideri karşılama oranı Erzurum'da yüzde 30,73, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde yüzde 28,21, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 24,53, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise yüzde 22,64 oldu.

Kişi başına düşen gelir bölgesel veriler ve Erzurum

Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) tarafından gerçekleştirilen analizde, kişi başına düşen gelir Erzurum'da 6 bin 645 TL, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 5 bin 809 TL, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 6 bin 365 TL, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 5 bin 479 TL olarak hesaplandı.

Kişi başına düşen kamu harcaması bölgesel veriler ve Erzurum

Maliye Bakanlığı verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan araştırmada, kişi başına yapılan kamu hizmet harcaması tutarı Erzurum'da 11 bin 799 TL, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 11 bin 575 TL, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 10 bin 561 TL, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 10 bin 499 TL olarak hesaplandı.

2021 bölge illeri bütçe denge verileri

DOSİAD analizlerine göre, Ocak - Kasım 2021 ölçeğinde gelirin gideri karşılama oranı Erzurum'da yüzde 30,73, Malatya'da yüzde 42,06, Erzincan'da yüzde 24,16, Elazığ'da yüzde 27,55, Van'da yüzde 22,94, Ardahan'da yüzde 16,64, Iğdır'da yüzde 15,25, Kars'ta yüzde 15,49, Ağrı'da yüzde 28,02, Muş'ta yüzde 14,80, Bitlis'te yüzde 17,94, Bingöl'de yüzde 13,85, Tunceli'de yüzde 8,63, Hakkari'de yüzde 7,04 olarak bildirildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi