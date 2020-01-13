Erzincan kent merkezi kara hasret kalırken ilçelerde 37 köy yolu ulaşıma kapandı

13.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:37

Erzincan kent merkezi bu kış sezonunda kara hasret kalırken yağışlı hava yüksek kesim ve bazı ilçelerde etkili oluyor. Erzincan'ın ilçelerinde kar ve tipi dolayısıyla kapanan 37 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.



Erzincan'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yolları beyaza büründürdü. Kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye Geçidi ile Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidinde zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar zor anlar yaşadı.



Trafik ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önceden tedbirleri aldı.



Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 25, Tercan'da 5, Üzümlü'de 2, Otlukbeli'de 1, İliç'te 1 ve Çayırlı'da 3 olmak üzere toplam 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görüleceği belirtildi.



Meteorolojiden yapılan açıklamada buzlanma ve don uyarısında bulunularak, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden özellikle sürücülerin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA