Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı 2. Lige terfi etti
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Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı 2. Lige terfi etti

Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı 2. Lige terfi etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Grekoromen Güreş 2. Lig Terfi müsabakalarında mücadele eden Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü 2. Lige yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Grekoromen Güreş 2. Lig Terfi müsabakalarında mücadele eden Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü 2. Lige yükseldi.

10 -11 Ağustos 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen müsabakalarda Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü takım halinde 3'ncü oldu. Alınan bu sonuçla Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı 2. Lige terfi etti.

Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcularından oluşan Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü takımında mücadele eden sporculardan 110 kiloda Semih Duran birinci, 80 kiloda Murat Yılmaz ikinci, 60 kiloda İshak Tahtacı ikinci, 48 kiloda Muzaffer Yıldırım üçüncü, 55 kiloda Bekir Armağan üçüncü, 65 kiloda Alperen Yılmaz ise beşinci oldu. Takım halinde 3'üncü olan Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü Güreş takımı 2. Lige terfi etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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