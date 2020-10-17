Ertuğrul Sağlam: "İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ertuğrul Sağlam: "İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik"

17.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:58

- Eruğrul Sağlam: "İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik" TFF 1. Lig'in 5. haftasında kendi sahasında İstanbulspor'a 3-0 yenilen Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, alınan ağır mağlubiyete rağmen inançlarından hiçbir şey kaybetmediklerini söyledi.

- Eruğrul Sağlam: "İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik"

SAMSUN - TFF 1. Lig'in 5. haftasında kendi sahasında İstanbulspor'a 3-0 yenilen Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, alınan ağır mağlubiyete rağmen inançlarından hiçbir şey kaybetmediklerini söyledi.

Kendi sahalarında oynadıkları İstanbulspor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ertuğrul Sağlam, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Önemli bir avantajı değerlendiremediklerinin altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Bugünkü karşılaşmadan beklentimiz çok farklıydı. Kazanıp, Eskişehirspor ve Keçiörengücü maçlarına moralli hazırlanmak istiyorduk. 1 haftada oynayacağımız 3 karşılaşma ile ligde daha farklı bir yere çıkmak istiyorduk. İlk devre bence iyi oldu. Rakibe pozisyon vermedik, bulduk. Ofansif anlamda daha iyi olalım diye çok fazla beklenti bulamadığımız oyuncularımızı değiştirmek istedik. 2. yarı da fena başlamadı ama sonrasında Bandırmaspor maçında olduğu gibi hakemimiz çok net bir faulü görmedi ve o pozisyon bize biraz pahalıya mal oldu. Sonrasında oyuncu değişiklikleri ve farklı pozisyonlarda sistemi değiştirmeye çalıştık. Oyuncuları farklı pozisyonlara aldık. Hamleler yapmaya çalıştık ama açıkçası çok üretken olduğumuz da söylenemez" dedi.

Bu mağlubiyetten ders çıkartacaklarının altını çizen Sağlam, şunları söyledi: "Kaybetmek bizi çok üzdü ama şunu söylemek istiyorum ki; biz inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Sonuçta bu tür mağlubiyetler size 3 puan kaybettirir ama 3 puandan daha fazlasını getirecek içeride değerler ürettirir. Tecrübe kazandırır ve bazı gerçeklerle yüzleşmenize neden olur. O yüzden bu maçı o şekilde değerlendirip, bu maçın olumsuz etkilerinden kurtulup, gerekli dersleri çıkartıp, kafamızı kaldırıp, salı günü oynayacağımız Eskişehirspor maçına hazırlanmalıyız. İstanbulspor'u da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler, galibiyeti de hak ettiler."

Ertuğrul Sağlam: 'İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik'
Ertuğrul Sağlam: 'İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik'
Ertuğrul Sağlam: 'İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik'
Ertuğrul Sağlam: 'İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Engin Yıldırım Vladimir Putin Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yekta Kopan Derviş Zaim Sadri Alışık Didem Soydan
Spor Samatta Metin Oktay Fatih Terim Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Bakan Ak Parti Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ertuğrul Sağlam: "İnancımızdan hiçbir şey kaybetmedik" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 18:09:52. #1.15#
title