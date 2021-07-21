Acun ilk bombayı patlattı! Exxen'deki Şampiyonlar Ligi maçlarını Ertem Şener anlatacak
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Acun ilk bombayı patlattı! Exxen'deki Şampiyonlar Ligi maçlarını Ertem Şener anlatacak

Acun ilk bombayı patlattı! Exxen'deki Şampiyonlar Ligi maçlarını Ertem Şener anlatacak
Haberler.com - Haberler | Spor

UEFA organizasyonlarının yayın haklarını alan Exxen'in spikerleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını Ertem Şener, Ercan Taner ve Melih Gümüşbıçak anlatacak. Spiker kadrosuna kısa süre içinde başka isimlerin de katılacağı belirtildi.

Bir dönem STAR TV'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi maçlarını anlatarak ününe ün katan Ertem Şener, bu organizasyonda yeniden mikrofunun başına dönüyor. Geçtiğimiz günlerde UEFA'nın yayın haklarını satın alan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda Şener gibi iki ünlü isim daha kadroya katıldı.

Ertem Şener geri dönüyor! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Devler Ligi maçlarını anlatacak

DENEYİMLERİ FAZLA

Türk futbolunun en önemli spikerlerinden olan Ercan Taner ve Melih Gümüşbıçak, Şener gibi mikrofunun başında olacak. Kısa süre içinde spiker kadrosuna yine ünlü isimlerin dahil olacağı belirtildi.

Ertem Şener geri dönüyor! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Devler Ligi maçlarını anlatacak

"BÜYÜK ÇILGINLIK YAPACAĞIM"

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Büyük çılgınlık yapacağım. Maçlar 25 TL olacak. Benim için kaç kişinin maçı seyrettiği önemli" ifadelerini kullanmıştı.

UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım
UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım
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