Erol Bulut: "Muslera'yı tebrik ediyorum"

07.12.2019 22:43 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:48

Galatasaray deplasmanında birçok fırsattan yararlanamayan ve 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray kalecisi Muslera'yı tebrik ederek, "Pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik" diye konuştu.



Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanında 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Bugün istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Bulut, "90 dakikaya baktığımızda üstün oynayan, yeterince gol pozisyonuna giren takım bizdik. İlk yarıda penaltıdan yediğimiz gol var. 1-1'i yakalayıp galibiyete uzanabilirdik. Futbolcularım yeterince çaba sarf etti. Pozisyonlara girdiler. Ama yakaladığımız zaman değerlendirmemiz gerekiyordu. Son haftalarda bunu çok yaşadık. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu statta Galatasaray'a karşı bu kadar gol pozisyonuna girmek önemliydi. Tüm gücümüzü sahaya yansıttık. Muslera'yı da tebrik ediyorum, takımına 3 puan kazandırdı. Maalesef buradan 3 puan almadan ayrılıyoruz" diye konuştu.



"Pozisyona girince atmanız gerekiyor"



Bugün kullanılan kornerleri dışa kavis şeklinde kullandıklarını söyleyen Erol Bulut, "İçe kullandığımız kornerleri, istediğimiz şekilde kullanmamış olsaydık, Muslera bu toplarla hızlı hücuma başlayabilirdi bu nedenle dışa kavis olarak kullandık. Salih'in girmesiyle 2 dakikada 4 gol pozisyonu yakaladık ama maalesef çizgiyi geçemedik. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Cezası bulunan Cisse'nin bugün forma giymesi durumunda nasıl bir maç olacağı şeklindeki soruyu yanıtlayan Bulut, "Cisse bugün olmuş olsaydı gol atabilirdi de, gol kaçırabilirdi de. Geçmiş maçlara baktığımızda çok atan ancak çok da kaçıran bir oyuncu. 9 golü var. Belki bugün olsaydı farklı olabilirdi. Ancak tahminlerle yaşamamak gerekiyor. Her hafta bunların üzerine çalışıyoruz. Bugün maalesef atamadık. Girdiğiniz zaman bu pozisyonları atmanız gerekiyor. İlk dakikadan itibaren baskılı oynamak istedik ancak bunu uygulayamadık, Galatasaray iyi top çevirdi. Uzun topta penaltı pozisyonu oldu, 1-2 de pozisyon buldular. Golden sonra takım hırslandı ve tek kale oynadı. Galatasaray'ın ikinci yarıda pozisyonu yoktu. Muslera zaten Türkiye'nin en iyi kalecilerinden birisi, hatta ilk 3 kaleciden birisi. Bugün Muslera puan kazandırdı takımına. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" dedi.



"Alanyaspor'un oyunu rakipleri korkutuyor"



Takım olarak bütün opsiyonları çalıştıklarını söyleyen Erol Bulut, "Şu anda Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı futbol, rakipleri korkutuyor. Bugün Galatasaray kalesine kapandı. Set oyununda elimizden geleni yaptık. Gol pozisyonu yakalamak gerekiyor set oyununda. Biz bunu yakaladık ama değerlendiremedik. Belki değerlendirseydik durum farklı olabilirdi" dedi. Takımdaki stoperlerle ilgili de konuşan Bulut, "3 stoperimiz var. Lokman'ın sakatlığı devam ediyor. Hepsinden memnunum. Tzavellas da oynasa, aynı performansı gösteriyor. 14 haftalık süreçte iyi bir dönem geçti. Bu maçta sol ayaklı oyuncu kullanmak istedim. Bugün Welinton cezalı duruma düştü, haftaya diğer tercihimizi kullanacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA