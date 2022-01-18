Eroğlu: Güreşte 'kimse yok mu' diye bağırma şansınız yok, mindere iki kişi girer, bir kişi çıkar

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, şunları söyledi;

"İlk hedefimiz 6-13 Mart tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek olan U23 Avrupa Şampiyonası. Ardından 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde Macaristan'da Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Şu anda aday kadroları kamptalar. Herkes bizim evladımız, adaletli bir şekilde, kimsenin hakkının diğerine verilmediği bir düzen kurduk. Hakkaniyetli bir şekilde milli takımlarımızı oluşturacağız. Allah devletimize zeval vermesin, federasyonumuzun bütün bütçesi, sayın Bakanımızın uygun gördüğü bütçedir. Her yıl ocak ayında söylenir, sonra da peyderpey federasyonumuza gelir. Geldiğim zaman hareket edemiyorduk, ama ben mazerete sığınan bir adam değilim. ya bir yol bulurum, ya da yol açarım. Ekibimle beraber 6 tane Türkiye Şampiyonası yaptık. İlk olarak Büyükler Serbest Türkiye Şampiyonasını Kahramanmaraş'ta yaptık, bütün masrafımızı Kahramanmaraş Belediye Başkanı karşıladı. Ardından Çorlu'ya gittik, Tekirdağ ve Çorlu Belediye Başkanlarım sağ olsun, bu sefer onlar karşıladı, Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonasını düzenledik. Sakarya'da, Ekrem başkan sağ olsun Grekoromen Büyükler Türkiye Şampiyonasını yaptık. U23 Serbest Türkiye Şampiyonasını Çorum'da yaptık, İbrahim başkanım her şeyi o karşıladı. Tekrar Tekirdağ'a geçtik, U23 Kadınlar Türkiye Şampiyonasını yaptık. Son olarak Kayseri'de, Kayseri Şeker Fabrikaları işbirliği ile U23 Grekoromen Türkiye Şampiyonasını yaptık. Neredeyse hiç para harcamadan 6 tane Türkiye şampiyonası yapmış olduk. Biraz işlerim hafiflesin Anadolu'da kulüp ziyaretlerine başlayacağım."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri