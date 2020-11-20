"Ermenistan Türkiye ile iyi geçinmelidir"
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"Ermenistan Türkiye ile iyi geçinmelidir"

20.11.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:36

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, Ermenistan'ın Türkiye ile iyi geçinmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, Ermenistan'ın Türkiye ile iyi geçinmesi gerektiğini söyledi.  Prof. Dr. Apak, "Ermenistan'ın elindeki silahların gitmesiyle kişi başına düşen gelir düzeyi daha da düştü. 1 Türk lirası, 0.016 Ermenistan Dramı'dır. Ermenistan'da 1 milyon dram kazanan bir kişi, Türk lirasıyla kıyaslandığında 16 bin TL kazanmış oluyor" dedi.

Azerbaycan'ın 28 yıl içerisinde kendisini ekonomik olarak geliştirdiğini belirten Prof. Dr. Apak, "Ermenistan ve Azerbaycan'ın yaptığı savaş neticelendi. Ermenistan yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Savaşı başlatan da Ermenistan oldu. Ermenistan Dağlık Karabağ'ı işgal etmişti. 28 sene sonra bir saldırı daha gerçekleştirdi. Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağı olarak görünüyor. Bunun arkasında yatan ekonomik neden var. Çünkü Azerbaycan 28 sene içerisinde kendini ekonomik olarak geliştirdi. Aradan geçen 28 sene içerisinde petrol geliri halk tarafından çok iyi paylaşıldı. Büyük projeler yapıldı" diye konuştu.

"ERMENİSTAN DÜNYANIN EN FAKİR 30 ÜLKESİNDEN BİRİDİR"

Ermenistan'ın politikalarını değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Apak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ermenistan'da ciddi bir üretimin söz konusu olmaması nedeniyle Ermenistan şuan da dünyanın en fakir 30 ülkesinden biridir. Kişi başı gelir düzeyi en son 2 bin 800 dolardır. Ermenistan'da aylık ücretler çok düşük. Bundan sonra Ermenistan'ın ne olacağı çok önemlidir. Ermenistan politikalarında değişiklik yapmalıdır. Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile iyi geçinmelidir. Ermenistan 1915 olaylarıyla ilgili isteklerinden vazgeçer ve Dağlık Karabağ'da bir daha sivillere saldırmazsa refahı için daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye ve Rusya bu barışı kontrol edecek durumda. Bundan sonra Ermenistan için önemli olan ortak kalkınmadır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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