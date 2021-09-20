Türk basketbolunun simge isimlerinden Erman Kunter, ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Basketbol Federasyonu olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olmaya hazırlanıyor. Basketbol dünyasında gündem olan konu sonrası sporseverler Erman Kunter kimdir? Erman Kunter kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı merak edildi. Peki, Erman Kunter kimdir?

ERMAN KUNTER KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Ekim 1956

Kaç yaşında : 64 yaşında

Nereli : İstanbul

Boy : 1,9 m Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Gökçeada Atatürk Öğretmen Okulu'nda okurken Galatasaray Lisesi'ne gitmiş ve buradan mezun olmuştur. Basketbola İstanbul Teknik Üniversitesi'nde başlayan Kunter, sırasıyla Beşiktaş, Eczacıbaşı, Yenişehir, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi takımlarında forma giydi. 1988 yılında Fenerbahçe formasıyla 175-101 sonuçlanan Hilalspor maçında 153 sayı atarak rekor kırarken, ilk yarıda attığı 81 sayıyla bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak da tarihe geçti.1987-1988 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Türkiye Ligi sayı kralı oldu. Genç takımlar da dahil toplam 213 kez millî olan Kunter, millî formayla rakip potalara tam 3.699 sayı bıraktı. 1983 yılında Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda bronz, 1987 yılında Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan takımda yer aldı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine 1994'te Darüşşafaka ile başladı. 1996-1997 sezonunda çalıştırdığı Beşiktaş sezonu 13. sırada bitirerek küme düştü. 1997 yılında Türkiye millî basketbol takımının başına geçti. 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa'da genç oyunculardan kurulu millî takımı, çeyrek finale taşıdı. Bir yıl sonra millî takımdan ayrıldı.

2002-2003 arasında Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra, Fransız Cholet Basket'in başına geçti. İlk sezonda Cholet takımını küme düşmekten kurtarıp, play-off'ları zorlayan bir takıma dönüştürmeyi başardı. Ertesi sezon gene aynı ülkeden Asvel Villeurbanne'ü çalıştırdı. En son 2006 yılında eski takımı Cholet Basket'inin başına geçti. 2010 yılında Fransa 1. Basketbol Ligi'nde Erman Kunter'in antrenörlüğünü yaptığı Cholet, Paris'teki Bercy Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Le Mans'ı 81-65 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 2010 yılında Fransız L'Equipe gazetesi Erman Kunter'i ligin gelmiş geçmiş en iyi beş yabancı antrenöründen biri olarak gsösterdi. 2010-11 sezonundaysa Kunter'in takımı Cholet, finalde SLUC Nancy takımına kaybetti.

2012-2013 sezonu öncesinde Beşiktaş'ın başına getirildi. 2012-13 sezonunda Erman Kunter'in Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk resmi maçta Beşiktaş, Anadolu Efes'i yenerek tarihindeki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

2014-15 sezonu başında Beşiktaş'taki genel koordinatörlük görevinden ayrılan Kunter Fransa'nın Le Mans takımının başına geçmiştir. 7 Şubat 2017 tarihinde takımdan ayrıldı.

14 Haziran 2017 tarihinde Galatasaray ile anlaştı. 2017-18 EuroCup ise ikinci tura yükseldi fakat genel olarak başarısız sonuçlar alması nedeniyle Darüşşafaka yenilgisi karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı. Bu süre zaarfında 2017-18 Basketbol Süper Ligi'nde 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi aldı.

ÖZEL HAYATI

Erman Kunter, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit'in torunu Osman Nami Osmanoğlu'nun kızı Sofia Ayten Nami Hanımefendi ile evlidir. Kızları ağırlıklı olarak spor programlarında sunuculuk yapan Roksan Kunter'dir.

2010 yılı Eylül ayında Fransa vatandaşlığına kabul edildi ve o tarihten itibaren çifte pasaport sahibidir. 2010 yılında ünlü Fransız gazetesi L'Équipe tarafından basketbolda yılın adamı seçildi.

BAŞARILARI

Koç olarak

TÜRKİYE MİLLÎ TAKIMI

AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI

Çeyrek final :Eurobasket 1999

CHOLET

Fransa Ligi (Ligue Nationale de Basketball)

Şampiyon : 2009-10

Finalist : 2010-11

FRANSA KUPASI

Finalist : 2007-08

Fransa Süper Kupası (Match des Champions)

Şampiyon : 2010

SEMAİNE DES AS

Şampiyon : 2007-08

EUROCHALLENGE

Finalist : 2008-09

BEŞİKTAŞ

Cumhurbaşkanlığı Kupası

Şampiyon : 2012

KİŞİSEL

Fransa Basketbol Ligi Ödülleri (LNB Pro A Ödülleri) En İyi Koç : 2010-11

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