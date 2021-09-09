Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ihracata başladı
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Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ihracata başladı

Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ihracata başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'te yaşayan Nurgül Türkmen, 10 yıl önce başladığı sedefçilik mesleği ile erkeklere taş çıkartıyor.

Gaziantep'te yaşayan Nurgül Türkmen, 10 yıl önce başladığı sedefçilik mesleği ile erkeklere taş çıkartıyor. Türkmen, kendisine 'bu erkek mesleği sen yapamazsın' diyenlere inat açtığı dükkanında yurtdışına ihracat yapıyor.

Erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan 44 yaşındaki Nurgül Türkmen, yaptığı eserlerle ailesinin geçimini sağlıyor. 10 yıl önce kocasından öğrendiği sedef kakma sanatında ustalaşan Türkmen açtığı dükkanda ürettiği ürünleri ABD, Kuzey Irak ve Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

"Eşimden esinlendim"

Sedefçilik mesleğini eşinden esinlenerek yapmaya karar verdiğini ifade eden Nurgül Türkmen, "Sedefçiliğe tamamen eşimden esinlenerek başladım. Eşim 30 seneden beri bu mesleği yapıyor. Ben önceden özel sektörde çalışıyordum. Bu meslek benim de hoşuma gitti 'ben neden yapmayayım' dedim. Sonra İŞKUR'un bu sedefçilik eğitimini verdiğini duydum. Orada 6 ay eğitim gördüm. Sertifikamı aldıktan sonra kendime dükkan açtım" dedi.

"Yapamazsın bu erkek mesleği dediler"

Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf arkadaşının bu mesleğin erkek işi olduğunu söylediğini ve "sen yapamazsın" dediklerini söyleyen Türkmen, "Dükkanı açtıktan sonra birçok esnaf, 'bana yapamazsın bu erkek mesleği' dedi. Bu işi yapan tek kadınım. Onların sözlerine kulak asmadım ve daha güçlü durmaya çalıştım. 10 yıl olmasına rağmen hala ayakta kalmanın mutluluğunu yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"Birçok ülkeye ürünlerimi ihraç ediyorum"

Ürünlerini yurt dışında birçok ülkeye ihraç ettiğini belirten Türkmen, "Yurt dışına satışlarımız var. Uzun süre Amerika'ya satış yaptım. Genelde Kuzey Irak çok talep ediyor. Arap ülkelerine gönderiyorum. Bana bu mesleği yapamazsın diyenlere inat daha çok güçlendim, hırslandım. Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen hala büyük bir çaba sarf ediyorum. Benim çekiçle sedef yaptığımı gören turistler şaşırıyor ama çok hoşlarına gidiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ihracata başladı
Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ihracata başladı
Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ihracata başladı
Erkek işi diyenlere kulak asmadı, yurt dışına ihracata başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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