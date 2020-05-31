Ergani'de lokanta ve kafelerde açılış için hazırlık yapılıyor Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane ve çay bahçeleri yeniden açılışa hazırlanıyor.

Ergani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane ve çay bahçeleri yeniden açılışa hazırlanıyor. Normalleşme süreciyle beraber İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında yiyecek içecek işletmeleri, 1 Haziran'da yeniden müşteri kabul edecek. Ergani ilçesinde kafe ve kahvehaneler ile diğer iş yerleri dezenfekte edildi, yarın yapılacak açılış için hazırlıklar tamamlandı. Kaynak: AA