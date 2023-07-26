Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonu: 1119 Sikke Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1119 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince Ergani'de ikamet eden kişilerin 200 bin dolar karşılığında tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerinin operasyonunda 3 kişi tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında Bizans, Roma ve Yunan dönemlerine ait 1119 sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.