Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ergani'de polis denetimi

Ergani'de polis denetimi

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kişilere yönelik genel asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kişilere yönelik genel asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik ve asayişin etkin bir şekilde sağlanması ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim gerçekleştirerek şüphelilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis ekiplerince pazar yerlerinde, mağaza ve dükkanların yoğun olarak bulunduğu ana arterlerde, otobüs duraklarında, umuma açık yer ve istirahat yerlerinde ve benzeri yerlerde meydana gelebilecek, hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık ile ilgili olayların önlenmesi, suç işleme hazırlığında olan şahıslara karşı polisin caydırıcı faaliyetlerinin ve etkinliğinin arttırılması, aranan şahısların yakalanması için, yaya ve motorize devriye emniyet tedbirleri uygulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Ergani 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title