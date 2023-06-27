Diyarbakır'da Entegre Katı Atık Yönetimi projesi kapsamında aktarma istasyonları tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi kapsamında Ergani ve Silvan ilçesinde katı atık aktarma istasyonu yapım çalışmalarını tamamladı. Atık yönetimini ilçe belediyesiyle koordineli yürüten Büyükşehir Belediyesi, Ergani'den günlük 120 ton Silvan'dan da günlük 130 ton olmak üzere toplanan çöpleri, aktarma istasyonu, çekici ve treyler vasıtasıyla Karacadağ çöp depolama alanında bulunan EKAY'a taşıyor. Rehabilite çalışmalarıyla çöp sızıntı sularının, içme ve kullanma sularına karışımı engellenecek, vahşi depolama ile ilçelerdeki kötü hava, istenmeyen kokular, haşere ve sineklerden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi kapsamında Ergani ve Silvan ilçesinde katı atık aktarma istasyonu yapım çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EKAY projesinin 2. etabı kapsamında tüm ilçelerde vahşi çöp depolama alanından kaynaklı kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla aktarma istasyonları inşa ediyor.

Atık yönetimini ilçe belediyesiyle koordineli yürüten Büyükşehir Belediyesi, Ergani'den günlük 120 ton Silvan'dan da günlük 130 ton olmak üzere toplanan çöpleri, aktarma istasyonu, çekici ve treyler vasıtasıyla Karacadağ çöp depolama alanında bulunan EKAY'a taşıyor.

Ergani ve Silvan'dan taşınan evsel atıklar, buradaki tesis bünyesinde bulunan enerji üretim santralinde bertaraf edilerek enerji üretiliyor. Atıkların Karacadağ'daki EKAY tesisine taşınmasıyla metan gazından elde edilen enerji miktarının artırılması hedefleniyor.

Tüm ilçelerdeki vahşi depolamaya son verilecek

Modern aktarma istasyonlarının kurulmasıyla birlikte vahşi depolamanın önüne geçilirken, kontrolsüz atılan atıkların çevreye olumsuz etkileri kontrol altına alınarak kirliliğin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Devreye alınan transfer istasyonlarıyla ilçe belediyelerin ayrı ayrı taşıma hattında oluşturduğu trafiğin azaltılması, yakıt tasarrufu, emisyon salımının ve karbon ayak izinin daha aza indirgenmesi hedefleniyor.

Rehabilite çalışmalarıyla çöp sızıntı sularının, içme ve kullanma sularına karışımı engellenecek, vahşi depolama ile ilçelerdeki kötü hava, istenmeyen kokular, haşere ve sineklerden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkacak.