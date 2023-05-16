Ergani'de salep yetiştiriciliğine 1 milyon 507 bin 128 TL tahsis edildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "Salep Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi İş Birliği Protokolü" çerçevesinde proje için yüzde 70 hibe destekli 1 milyon 507 bin 128 TL bütçe tahsis edildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "Salep Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi İş Birliği Protokolü" çerçevesinde proje için yüzde 70 hibe destekli 1 milyon 507 bin 128 TL bütçe tahsis edildi.

Ergani Kaymakamlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında yapılan "Salep Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi İş Birliği Protokolü" çerçevesinde proje için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 70 hibe destekli 1 milyon 507 bin 128 TL bütçe tahsis edildi.

Ergani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan projede ilçenin iklim ve rakımına uygun olan çeşitlerin tespiti yapılarak belirlenen salep çeşitlerinin ilçede uygulanmasına karar verildi. Üretilen salep bitkisinin ilaç üreticilerine ve dondurma üreticilerine satılması planlanıyor. Aynı zamanda endemik bir bitki olarak bilinen salep bitkisinin Türkiye'de çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde özellikle kadın çiftçilerin üretime dahil ederek aile bütçesine katkı sağlanması, küçük ölçekli ve parçalı halde bulunan tarlaların tarım alanlarına kazandırılıp katma değerinin artırılması hedefleniyor.

Salep yumrusu temini için Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün satış izni verdiği kurumsal firmalardan temin yoluna gidilmesine karar verilirken, 02.11.2022 tarihinde projenin ön fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve pilot uygulama için projeden istifade etmesi maksadıyla 10 çiftçi belirlendiği belirtildi. - DİYARBAKIR