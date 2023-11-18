Diyarbakır'da Narkotik Şube Müdürlüğü Vatandaşları Bilgilendirdi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve bağımlılığa karşı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında el broşürü dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. Uygulama sırasında 70 araç ve 250 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılığa karşı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri el broşürü dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde Dicle Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada, 70 araç ve 250 vatandaşa uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele ve uyuma aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapılarak, el broşürü dağıtımı gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR