Diyarbakır Ergani'de Kadınlar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir dükkanın sahibi olan G.K. ile bir kadın arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kadının ateş etmesi sonucu G.K. yaralandı. Şüpheli kadın gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kadınlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkanında ev yemeği yapan G.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kadın, G.K.'ye ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı G.K.'yi ilk müdahalelerin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

Şüpheli kadın olaydan sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR