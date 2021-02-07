Ergan Dağı'na gelen turistler kayak yapmanın keyfini yaşıyor

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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, kar kalitesi ve eşsiz doğa manzarasıyla Ergan Dağı'nda kayak yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Kent merkezine 12 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafedeki kayak merkezi, uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen ve farklı zorluk derecelerine sahip 4 pistiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kentte etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı merkez, hafta sonu tatilinde kayak yapmak isteyenlerin akınına uğradı.

Yerli ve yabancı turistler, Kovid-19 kuralları çerçevesinde kayak ve snowboard yaptı, kızakla kaydı.

İstanbul'dan gelen Emre Muslu, AA muhabirine, Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne ve bölgenin güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Merkezdeki pistlerin uzunlukları ve genişlikleriyle Türkiye'deki sayılı pistler arasında yer aldığını belirten Muslu, acemi ve profesyonel kayakçılar için her türlü imkanın sunulduğunu belirterek, tüm kayakseverleri Ergan Dağı'na davet etti.

Saliha Özlü ise yarıyıl tatilini ailesiyle Ergan Dağı'nda geçirdiklerini ifade ederek, "Burası çok güzel bir yer. Zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kayak yapmayı öğreniyoruz. Çok iyi hocalarımız var. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum." dedi.

Gümüşhane'den gelen Nurdagül Ceylan da Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyifli bir tecrübe olduğunu aktardı.

Kayak merkezinin kent merkezine yakınlığı ve kar kalitesiyle dikkati çektiğini dile getiren Ceylan, merkezde çok keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir