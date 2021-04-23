Ereğli TSO, üyelerini bilgilendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli TSO, üyelerini bilgilendirdi

Ereğli TSO, üyelerini bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş, Organize Sanayi Bölgesindeki üyeleri bilgilendirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arslan Keleş, Organize Sanayi Bölgesindeki üyeleri bilgilendirdi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, üye ziyaretlerini Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerle sürdürüyor.

Başkan Keleş, Oda Genel Sekreteri Gündüz Acar ve KOSGEB Temsilcisi Kubilay Arslangörür ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bazı firmaları ziyaret etti. Ziyarette Başkan Arslan Keleş'e OSB Müdürü Övünç Pehlivanoğlu da eşlik etti.

İlk olarak Yahyaoğlu Döküm firmasında başlayan ziyarette, Firma Yetkilisi Yahya Yahyaoğlu ve Ahmet Yahyaoğlu ile görüşüldü. Ziyaret edilen firmalar; Çınarer Makine Ahmet Çınarer ve Fuat Çınarer, Form Mühendislik Firma Yetkilileri Güner Ergün, Harun Günönü, Teknoplan Firma Yetkilileri; İlhami Muharrem Orak ve Fevzi Özçelik, Kaya Metalurji Firması Yetkilisi; Ahmet Melih Karakaya, BCS Boru Firma Yetkilisi; İsmail Cebecik, ERW TECH ve Yüksel Otomasyon Firma Yetkilileri Basel Akel, Tuncay Yüksel, Tatsan Çelik Firma Yetkilileri Muharrem Yeşilusta, Hüseyin Tatlıbaş, Ermaksan Makine Firma Yetkilisi; Mehmet Erdoğan, Arda Metal Firma Yetkilisi; İlyas Tosun iş yerlerinde ziyaret edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'in Oda faaliyetleri ve projeler hakkında bilgilendirme yapmasının ardından KOSGEB Destekleri ve Mesleki Yeterlilik Belgesi gibi konularda da üyelere geniş çaplı bilgiler verildi. Ardından firma üretim hatlarının gezilmesi ve yerinde bilgi alınması ile ziyaret sona erdi. - ZONGULDAK

Ereğli TSO, üyelerini bilgilendirdi
Ereğli TSO, üyelerini bilgilendirdi
Ereğli TSO, üyelerini bilgilendirdi
Ereğli TSO, üyelerini bilgilendirdi
Ereğli TSO, üyelerini bilgilendirdi
Ereğli TSO, üyelerini bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti
Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti
Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar
Kovid-19 ahşap evlere olan ilgiyi arttırdı, talebe yetişemiyorlar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Serdar Ortaç Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Cenk Tosun Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ereğli TSO, üyelerini bilgilendirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 19:58:27. #1.15#

title