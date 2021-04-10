Erdoğan: "(Ukrayna ile) Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı...

Erdoğan: "(Ukrayna ile) Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı iki formatında yeni bir platformda istişareleri başlattık."