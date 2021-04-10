Erdoğan: "(Ukrayna ile) Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı...
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Erdoğan: "(Ukrayna ile) Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı...

Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Erdoğan: '(Ukrayna ile) Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı...

Erdoğan: "(Ukrayna ile) Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı iki formatında yeni bir platformda istişareleri başlattık."

Erdoğan: " (Ukrayna ile) Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı iki formatında yeni bir platformda istişareleri başlattık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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