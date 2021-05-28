ERDOĞAN TAKSİM CAMİİ'NE GELDİ, NAMAZ KILMAK İSTEYENLER MEYDANI DOLDURDU

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı tamamlanan caminin ibadete açılışı için camiye geldi.

Harun UYANIK - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı tamamlanan caminin ibadete açılışı için camiye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii'ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu. Taksim Meydanı'nı namaz kılmak isteyenler doldurdu

Meydana tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi içinde platform hazırlandı. Yol kenarındaki direklere de "Sayın Cumhurbaşkanımız Taksim Camii Açılışına Hoşgeldiniz" yazılı pankart asıldı. Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim varyant Unkapanı istikameti dönüşleri araç trafiğine saat 09.00'da kapatıldı. Alternatif yol olarak Tarlabaşı Bulvarı Mecidiyeköy istikameti, Cumhuriyet Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi kullanılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı