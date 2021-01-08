Erdoğan: "Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz."
08.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:37
Erdoğan: "Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz.
Erdoğan: "Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel