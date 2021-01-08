Erdoğan: "Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz."
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Erdoğan: "Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz."

08.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:37
Erdoğan:

Erdoğan: "Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz.

Erdoğan: "Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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