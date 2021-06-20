Erdoğan'ın "Hedefi tam isabetten vurdu" dediği milli gemiye özel amblem! İçinde pek çok gizli mesaj var
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Erdoğan'ın "Hedefi tam isabetten vurdu" dediği milli gemiye özel amblem! İçinde pek çok gizli mesaj var

Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

İlk milli güdümlü füze Atmaca'nın test atışı cuma günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin gurur dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, geminin hedefi tam isabetten vurduğunu söyledi. Atmaca'nın test atışının yapıldığı TCG Kınalıada için yapılan amblem ise dikkatlerden kaçmadı. "Mavi vatana adanmışlar" sloganıyla tasarlanan amblemde yer alan Atatürk, Türk bayrağı, 16 yıldız, roket, gökyüzü, üç yıldız ve 3 yunusun her birinin özel bir anlamı var.

Seri üretim hattından çıkan ilk milli güdümlü füze Atmaca'nın test atışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katılımıyla cuma günü gerçekleştirildi. Büyük bir sevinçle personele hitap eden Akar, "Sizleri kutluyorum" sözlerine yer verdi.

Erdoğan'ın 'Hedefi tam isabetten vurdu' dediği milli gemiye özel amblem! İçinde pek çok gizli mesaj var

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli füze Atmaca'nın test atışı görüntülerini paylaştı. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'Hedefi tam isabetten vurdu' dediği milli gemiye özel amblem! İçinde pek çok gizli mesaj var

AMBLEMİ DİKKAT ÇEKTİ

Milli gemi TCG Kınalıada korvetinden senaryo kapsamında yapılan atışla hedef gemi tam isabetle vuruldu. Atış gününde milli gemi TCG Kınalıada'nın amblemi de dikkati çekti. Dizayn, inşa ve entegrasyonu Türk Deniz Kuvvetleri tarafından tamamen milli imkanlarla uluslararası ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin askeri standartlarına uygun olarak yapılan Milli Gemi (MİLGEM) korvetinin özel olarak hazırlanan amblemi içinde birçok mesajı barındırıyor.

Erdoğan'ın 'Hedefi tam isabetten vurdu' dediği milli gemiye özel amblem! İçinde pek çok gizli mesaj var

HİZMETE GİRİŞİ SEMBOLİZE EDİYOR

"Mavi Vatana Adanmışlar" sloganına yer verilen amblemde Türk bayrağı ve kalpaklı Atatürk portresi, Milli Mücadele'nin 100. yılı olan 2019'da TCG Kınalıada Komutanlığı'nın hizmete girişini sembolize ediyor. Amblemde bulunan 16 yıldız, tarihte kurulmuş büyük Türk devletlerini temsil ederken harita da geminin mavi vatandaki hak ve menfaatleri koruma iradesini simgeliyor.

UZUN MENZİLLİ ANGAJMAN YETENEĞİ TEMSİL EDİLMİŞ

Göğe yükselen roket ucundaki yıldız ve çok katmanlı gökyüzü, geminin Atmaca güdümlü mermisi ile kazandığı uzun menzilli angajman yeteneğini anlatıyor. Amblemde bulutların arasına gizlenmiş savaş yönetim sistemi figürü de yer alıyor. Bununla yeni nesil milli savaş yönetim sistemi Advent'i ilk kullanan gemi olduğu vurgulanıyor.

PERSONELİN BİRBİRİNE OLAN BAĞLILIĞINA DA DEĞİNMİŞLER

Gemi ile yüzen üç yunus ve helikopter figürü de Kanalıada'nın ada sınıfı korvetlerin diğer üç gemisiyle kazandığı harekat kabiliyetini temsil ediyor. Geminin her türlü hava ve deniz şartlarında gece ve gündüz görev yapma kararlılığının dalgalı denizle anlatıldığı amblemde, personelin birbirine olan bağlılığı ise amblemi çevreleyen halatla ifade ediliyor.

BİR İLK YAŞANDI

MİLGEM Milli Gemi Projesi ile Türkiye, ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştirdi. Gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılığı azaltılan proje kapsamında askeri tersaneler ile özel sektördeki gemi tasarım, inşa imkanları ve kabiliyetlerin entegrasyonu suretiyle, özel sektörün harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı ile donatılması sağlandı.

GEMİLERİN İNŞASINA DEVAM EDİLİYOR

Proje kapsamında milli olarak tasarlanan ve inşa edilen gemilerden TCG Heybeliada 2011 yılında, TCG Büyükada 2013 yılında, TCG Burgazada 2018 yılında ve TCG Kınalıada 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine alındı. Projenin korvet sınıfı olan ilk dört gemisinden farklı olarak beşinci gemi olan TCG İstanbul'dan itibaren gemilerin hava savunma kabiliyetini de içeren fırkateyn sınıfı olacak şekilde inşasına devam ediliyor.

Erdoğan'ın 'Hedefi tam isabetten vurdu' dediği milli gemiye özel amblem! İçinde pek çok gizli mesaj var

Kaynak: Anadolu Ajansı

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