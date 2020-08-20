Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği müjde, Yunanistan'ı telaşa soktu. Yunan medyası, Yunanistan ve Avrupa'nın müjdenin Doğu Akdeniz'le ilgili olup olmadığını merakla beklediğini yazarken, haberlerde İsrail'in servis ettiği Türkiye'nin Yunan kıta sahanlığına girdiğini ileri süren görüntüler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjde yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük ses getirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren Yunanistan, Erdoğan'ın açıklaması sonrası İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerini yayınlayarak Türkiye'nin Yunan kıta sahanlığına girdiğini öne sürdü.

YUNANİSTAN VE AVRUPA MÜJDEYE KİLİTLENDİ

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesi, Avrupa ve Yunanistan'ın Erdoğan'ın müjdesinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili olup olmadığını öğrenmek için beklediğini yazdı. Ağustos ayının sonunda Türkiye'nin ilan ettiği ruhsat sürelerinin sona ermesine rağmen Yunanistan'ın yeni adımlar beklediğini aktaran Kathimerini, söz konusu yeni adımların Yunan-Mısır anlaşmasına meydan okuyacağını ve Doğu Akdeniz'deki gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasına yol açacağını savundu. İsrail ise Oruç Reis gemisinin Yunan kıta sahanlığına girdiğini ileri süren görüntüler yayınladı.

ORUÇ REİS AÇIKLAMASI YUNANİSTAN'DA İSTİFA GETİRDİ

Türkiye karşısında zor anlar yaşayan Atina, Çarşamba akşam saatlerinde bir istifa haberiyle sarsıldı. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos Oruç Reis'le ilgili sözlerinin ardından koltuğunu bırakmak zorunda kaldı. Diakopulos'un Türkiye'nin Oruç Reis gemisiyle Yunan kıta sahanlığında araştırma yaptığını ve bölgeyi işaretlediğini söylemesi, Yunan hükümetinde büyük rahatsızlığa neden oldu. Çünkü Atina, Oruç Reis'in bölgede araştırma yapmadığını savunuyor.

"MASAYA OTURMALI VE KONUŞMALIYIZ"

İstifanın duyurulduğu saatlerde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis CNN International kanalına çıktı, Türkiye'ye 'provokasyonları durdurup' müzakere masasına dönme çağrısı yaptı. Miçotakis, "Türkiye mesajım çok basit: Medeni komşular gibi konuşmaya başlayalım. Masaya oturmalı ve konuşmalıyız. Eğer aramızda bu sorunu çözemezsek, uluslararası mahkemeye götürürüz ve mahkeme karar verir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL DOĞRUDAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Atina'nın en önemli müttefiki İsrail ise doğrudan Türkiye'yi hedef aldı. İsrail uydu şirketi, Oruç Reis gemisinin Yunan kıta sahanlığına girdiğini ileri süren görüntüler yayınladı. Uydu görüntülerinde Oruç Reis'in yanında üç Barbaros sınıfı Türk fırkateyni ile iki Burak sınıfı korvet bulunduğunu aktaran Kathimerini, Yunan filosunun ise Türk donanmasını dakika dakika izlediğini yazdı.