Erdoğan G-20 öncesi konuştu: Trump'tan S-400 ile ilgili yaptırım izlenimi almadım

Erdoğan G-20 öncesi konuştu: Trump'tan S-400 ile ilgili yaptırım izlenimi almadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi öncesi konuştu. Erdoğan, Washington yönetiminin olası yaptırımlarına ilişkin sorulan soruya "S-400 hava sistemleri artık teslim sürecine geldi. Trump ile görüşmelerimde yaptırımla ilgili bir izlenim almadım.' dedi.

Erdoğan G-20 öncesi konuştu: Trump'tan S-400 ile ilgili yaptırım izlenimi almadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine hareketi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Washington yönetiminin olası yaptırımlarına ilişkin sorulan soruya "S-400 hava sistemleri artık teslim sürecine geldi. Trump ile görüşmelerimde yaptırımla ilgili bir izlenim almadım.' dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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