Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek...
Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek istediklerini ifade etti.
Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek istediklerini ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş