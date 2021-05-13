Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek...

Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Şimdi de İsrailli sivillerin saldırıları başladı
Şimdi de İsrailli sivillerin saldırıları başladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erdoğan, Filistinlilere saldıran İsrail'e gereken dersin verilmesi için uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan'ı yanlarında görmek... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 15:40:51. #1.16#

title