Erdoğan: "Deaş'ı Nasıl Bitirdiysek, Pkk/pyd'yi de Irkçı ve İslam Düşmanı Örgütleri de Aynı Şekilde...
Erdoğan: "DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK/PYD'yi de ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. Dünya ancak o zaman hepimiz için çok daha huzurlu, güvenli bir yer haline gelecektir.
Erdoğan: "DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK/PYD'yi de ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. Dünya ancak o zaman hepimiz için çok daha huzurlu, güvenli bir yer haline gelecektir."
Kaynak: AA