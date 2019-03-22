Erdoğan: "Deaş'ı Nasıl Bitirdiysek, Pkk/pyd'yi de Irkçı ve İslam Düşmanı Örgütleri de Aynı Şekilde...

Erdoğan: "DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK/PYD'yi de ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. Dünya ancak o zaman hepimiz için çok daha huzurlu, güvenli bir yer haline gelecektir."

Kaynak: AA