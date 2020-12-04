Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

04.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:21
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Göl'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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