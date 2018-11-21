Erdoğan'dan "Buğday İthal Ediliyor" Eleştirilerine Yanıt: Buna İhraca Dayalı İthal Denir Bay Kemal

48.'inci muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin "Buğday ithal ediliyor" eleştirilerine yanıt verdi. Türkiye'nin buğday ithal ettiğini doğrulayan Erdoğan, "Un, makarna, bisküvi, bulgur gibi mamül maddelere dönüştürüp dışarıya satıyoruz" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasındaki ilgili kısım;

"Ekonomi yeniden toparlanmaya başlayınca meseleyi başka yere çekmeye başladılar. Neymiş buğday ithal ediyormuşuz. Dürüst ol be. Bıktık artık senin yalanlarından. Sanırsın ki millet buğday yokluğundan fırınların önünde kuyruk oldu.

"BUNA İHRACA DAYALI İTHAL DENİR KEMAL BEY"

Buğday ithalatımız yok mu, fazlasıyla var. Üretimimiz, tüketimimizi fazlasıyla karşılıyor. Neden ithal ediyoruz bunu da söyleyeyim. Makarna, büsküvi olarak üretim yapmak için ithal ediyoruz. Buna da ihraca dayalı ithal denir Bay Kemal."