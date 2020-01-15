Erdoğan: Daha fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına inancım tam
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Erdoğan: Daha fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına inancım tam

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasıyla ilgili daha fazla belediyenin aynı adımı atması yönündeki temennisini dile getirdi

15.01.2020 19:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:11
Erdoğan: Daha fazla belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına inancım tam

ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 belediye başkanının AK Parti'ye katılmasıyla ilgili daha fazla belediyenin aynı adımı atması yönündeki temennisini dile getirdi.


Partisinin genel merkezinde düzenlenen Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır" şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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