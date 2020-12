Erdoğan: Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır. Bu bakımdan Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde iki ülke arasında yapılan anlaşma için imza töreni gerçekleştirildi. Bu kapsamda 'Irak Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması' Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Irak Planlama Bakanı Halid Battal el-Necim, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Mutabakat Zaptı' ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından imzalandı.

'IRAK'IN YENİDEN İMARI ÇERÇEVESİNDE HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ'Konuk Başbakan Mustafa Kazımi'ye "Aziz kardeşim" diye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın içinden geçtiği zor dönemde büyük bir sorumluk üstlenen Kazımi'nin, sahip olduğu engin devlet tecrübesi ile bu zor görevin üstesinden geleceğine inandıklarını söyledi. Türkiye'nin desteğinin her daim yanlarında olacağını vurgulayan Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde ikili ve bölgesel ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıklarını belirterek, "İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız. 2020 başta korona olmak üzere çeşitli imtihanlarla karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu. Gerek salgınla mücadelede gerek güvenliğin tesisi gerekse siyasi sıkıntıların aşılması noktasında Iraklı kardeşlerimize destek verdik. Komşumuz Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına istikrar ve güvenliğine atfettiğimiz önem herkesin malumudur. Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan, Türkmeni, Kürdü, Arabı, Şiisi ve Sünnisiyle Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz" diye konuştu.'BÖLGEMİZ TERÖRÜN BAŞINI EZMEDEN HUZURA KAVUŞAMAYACAKTIR'Irak hükümetinin de kapsayıcı ve kuşatıcı politikalarla tüm Irak halkının huzurunu temin edeceğine inandıklarını kaydeden Erdoğan, terörle mücadele konusunda şu mesajları verdi: "Başbakan Kazımi'nin uzun bir sürenin ardından Irak Kabinesi'nde tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi bu inancımızı pekiştirmiştir. Sayın Başbakanı milletimiz ve Irak Türkmenleri için oldukça anlamlı bu kararından dolayı bir kez daha tebrik ediyoruz. Sayın Kazımi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık. Bu alanda Türkiye Irak arasında iş birliğinin artırılması hususundaki görüş birliğimizi teyit ettik. Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki; ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırılarıyla vahşi yüzünü göstermiş, kimlere hizmet ettiğini tekrar ortaya koymuştur. Dünkü terör eylemleri ise örgütün Suriye uzantısının da Irak'ın güvenliğine açık bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir. Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır. Bu bakımdan Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak biz de meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgemize kan, göz yaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine rahatlıkla ulaşabileceğini gördüklerini, her iki ülke iş adamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek için ahdi zeminin güçlendirilmesi hususunda da mutabık kaldıklarını ifade etti. Bugün imzalanan çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının da bu kararlılığın göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, "Irak tarafına daha önce sunmuş olduğumuz stratejik projelerimizi süratle hayata geçirmek için ortak irademizi teyit ettik. Özellikle enerji sektöründe büyük bir iş birliği potansiyelimiz bulunuyor. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz" diye konuştu.'SUYU BİR ANLAŞMAZLIK UNSURU DEĞİL, İŞ BİRLİĞİ ALANI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'İklim değişikliği, artan ihtiyaçlar ve kuraklıklar nedeniyle, dünyada suyun kullanımı konusunda teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmanın artık zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemiz sulama teknolojileriyle, atık su yönetimiyle, çevreci uygulamalarıyla suyun idareli kullanımı konusunda ciddi mesafe kat etmiş durumdadır. Bu konuyla ilgili olarak özel temsilcim Veysel Eroğlu'nun bu tecrübemizi Irak ile paylaşmak ve Irak'ın karşılaştığı güçlüklerin ortadan kaldırılmasına destek olmak amacıyla hazırladığı eylem planını Iraklı kardeşlerimizle paylaştık. Plan üzerindeki değerlendirmeler devam ediyor. Türkiye olarak biz suyun bir anlaşmazlık unsuru değil, iş birliği alanı olarak değerlendirilmesini özellikle vurguluyoruz. Kardeş Irak ile bunu başaracağımıza samimiyetle inanıyoruz" dedi.KAZIMİ: IRAK'IN KAPILARI TÜRK İŞ ADAMLARI VE YATIRIMCILARINA AÇIKTIRIrak Başbakanı Kazımi ise Türkiye ile Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısını en yakın zamanda yapmayı arzuladıklarını belirtti. Irak'ın her zaman tüm komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olmayı arzulayan bir ülke olduğunu dile getiren Kazımi, "Hiçbir ülkeyle, hiçbir komşu ülkeyle sıkıntı yaşamayı arzulamamaktadır ve ortak çıkarlar çerçevesi içinde karşılıklı saygıyla yaklaşmaktadır. Türkiye bizim açımızdan bölgede, Orta Doğu'da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik paydaşlarımızdan bir tanesidir. Bizler özellikle de Irak'ta DEAŞ'ın geride bırakmış olduğu yıkımı Türkiye ile yapacağımız iş birliğiyle yeniden imar edebiliriz düşüncesi içerisindeyiz. Bu bağlamda Türkiye'nin etkin ve yetkin şirketleriyle tecrübelerimiz var. Bu deneyimlerin devam etmesini arzulamaktayız ve Türkiye ile gerçek anlamda bir iş birliği, ekonomik ve yatırım ortaklığı tesis etme arzusu içerisindeyiz. Irak'ın kapıları tüm Türk iş adamları ve yatırımcılarına açıktır. Eğer bu bağlamda yatırımcıların önünde Irak'ta herhangi bir sıkıntı varsa, bunları ortadan kaldırma arzusu içindeyiz ve bizler bunu kendimize bir görev olarak telakki etmekteyiz" şeklinde konuştu.'TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI BERABERCE ÇALIŞMA ARZUSUNDAYIZ'Kazımi, yaralı Irak askerlerinin tedavisi konusunda verdiği destek ve yardımlardan dolayı Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Kazımi, Türkiye'nin 2018 yılında açıkladığı Irak'a Destek Paketi'nin en yakın zamanda hayata geçirilmesini ve bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını giderecek bir yaklaşımla su yönetiminin tesis edilmesini istediklerini de bildirdi.Terörle mücadele konusuna de değinen Kazımi şunları kaydetti: "Güvenlik bağlamında ise Irak'ın tutumu çok nettir. Türkiye'yi tehdit eden Irak toprakları üzerinden Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma ve yapıya müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Bizler Türkiye ile birlikte bu terör örgütleri DEAŞ gibi ve diğer bölge istikrarına zarar veren örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içerisindedir. Sincar bölgesinde bununla ilgili bir adım attık. 2 gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne sızma girişiminde bulundular ve güvenlik güçlerimizle çatışmalar gerçekleşti. Bugün Türkiye ile aynı bağlamda baktığımızda anlaşmalar imzalamaktayız. Çifte vergilendirme ve vergi kaçakçılığını önleme anlaşmasını imzaladık. ve çok yakın zaman içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı Irak'a bekliyoruz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bağlamında ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimizi düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısını en yakın zamanda Irak'ta yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ