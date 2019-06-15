Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan,...
Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır.
Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır."
Kaynak: AA
ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu: 31 Mart'a göre AK Parti'ye daha fazla destek vereceklerine dair bulguya ulaşamadık
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10:10 Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan,...