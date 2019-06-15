Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan,...

Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan,...

Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır."

Kaynak: AA
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