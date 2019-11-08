Erciyes Platformu, Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

08.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:28

Ankara'da faaliyet gösteren Erciyes Platformu Başkanı Mustafa Alkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erciyes Platformu üyeleri ve vatandaşların Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

Kayseri'nin her zaman güzelliklerle anılması için gayret ettiklerini belirten Büyükkılıç, "Kayseri'yi en iyi noktaya taşımak için gerek Kayseri'de gerekse Ankara'da işimizi takip ederek gayret ediyoruz. Çok şükür 7 aylık süreçte Ankara'da taleplerimize karşılık hiçbir konuda olumsuz yaklaşım olmadı. Tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. 'Bu iş benim işim değil' demeden her işe emek veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın son ziyaretinden sonra bürokrasinin bakışı çok daha olumlu hale geldi." diye konuştu.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin Ankara ve İstanbul'dan sonra ilk bürosunu Kayseri'de açacak olmasının önemini vurgulayan Büyükkılıç, son süreçte 1 milyar 200 milyon liralık prensipte kararları verilmiş yatırımların hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Erciyes Platformu Başkanı Mustafa Alkan da, Büyükkılıç'ın geçmiş süreçteki başarılarını bildiklerini, Büyükşehir Belediye başkanlığında da çok büyük hizmetler yapacağına inandıklarını söyledi.

Kayseri için yapılan çalışmalara platform olarak her alanda destek olmak istediklerini ifade eden Alkan, Erciyes Platformu'nun kamu çalışanları ve iş adamlarından oluşan 500 üyesi bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA